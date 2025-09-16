Considerado o maior festival mundial de tecnologia, inovação, ciência e cultura digital. a Campus Party Goiás chega à sétima edição (a quinta presencial), que será realizada de 19 a 23 de novembro, no Passeio das Águas Shopping, em Goiânia.\nO tema de 2025 é Inteligência Artificial Aplicada ao Dia a Dia. O lançamento foi nesta segunda-feira (15), no Hub Goiás, onde foram apresentadas as novidades na programação deste ano do evento.\nUma dessas novidades é o Congresso Internacional de IA by Etos, que vai medir os impactos da IA e a construção de marcos éticos e regulatórios, além de trazer painéis, palestras e oficinas que discutem temas como adolescência digital, educação, saúde, políticas regionais e a relação da IA com sustentabilidade e inovação.\nNa edição 2025, a Campus Party Goiás terá palestras com pesquisadores reconhecidos internacionalmente, como Luc Ferry, filósofo, escritor e ex-ministro da Educação da França, e Gabriele Mazzini, especialista em governança de IA e autor do Regulamento Europeu de IA.