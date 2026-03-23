Vagas para enfermeiro e técnico de enfermagem (Reprodução / Freepik)\nOs candidatos aos cargos de enfermagem e técnico de enfermagem precisam ter disponibilidade para viajar, segundo edital do processo seletivo do Governo de Goiás. Conforme o documento, as viagens serão realizadas para o interior do estado, de acordo com o interesse da Secretaria Estadual da Saúde (SES). As inscrições começam nesta quarta-feira (25) e encerram no dia 9 de abril deste ano.\nAo todo, serão 21 vagas, sendo divididas entre os dois cargos do processo seletivo. Serão oferecidas 6 vagas para enfermeiro, sendo 5 de ampla concorrência e 1 para pessoa negra. Já para técnico de enfermagem serão, ao todo, 15 vagas, sendo 11 para ampla concorrência, 1 para pessoa com deficiência e 3 para pessoas negras.\nA carga horária será de 40h semanais para todos os cargos. No entanto, o salário varia conforme a função. Para enfermeiro, o salário será de R$ 5.775,75, e para técnico de enfermagem será remunerado com R$ 3.184,03. Além do salário, o servidor contará com auxílio-alimentação de R$ 500 e Prêmio de Incentivo Individual.