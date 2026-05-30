A onda das canetas emagrecedoras, que está fazendo muitos consumidores perderem peso, está impactando a indústria e o varejo de confecções em Goiás. Fabricantes de roupas da linha plus size relatam queda nas vendas dos tamanhos maiores, o que tem levado muitos destes confeccionistas a mudarem suas linhas de produção. Para acompanhar o comportamento de um consumidor mais vaidoso e a nova tendência do mercado, a ordem é criar novas grades de numerações e passar a produzir tamanhos menores.\nA empresária Marta Carvalho, proprietária da loja Alkavina Moda Plus Size, no Shopping Gallo, conta que sempre fabricou e vendeu peças com até o tamanho 62. O menor tamanho disponível na loja era o G. “Antes, às vezes nem este número servia para a cliente e ela precisava fazer a roupa por encomenda”, lembra a empresária. Mas depois que ela mesma fez um tratamento com o medicamento Mounjaro (princípio ativo tirzepatida) e perdeu 34 quilos, percebeu que estava perdendo muitas clientes que também estavam bem mais magras.