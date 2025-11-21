O cantor Murilo Huff (Reprodução/Instagram/Murilo Huff)\nUm leilão na noite desta quinta-feira (20) em Foz do Iguaçu (PR) estabeleceu o novo recorde mundial para o preço de uma vaca de elite, dobrando a marca anterior. A vaca nelore Donna Fiv Ciav teve 25% dos seus direitos comercializados por R$ 13,5 milhões, o que eleva seu preço final a R$ 54 milhões.\nO novo patamar para o gado de elite foi estabelecido no leilão Cataratas Collection, realizado pela Casa Branca Agropastoril e RS Agropecuária, e teve como um dos compradores a Nelore Huff, do cantor sertanejo Murilo Huff, ex- de Marília Mendonça (1995-2021).\nA vaca nelore Donna Fiv Ciav teve 25% dos seus direitos comercializados (Divulgação)\nO recorde anterior pertencia à vaca Parla Fiv AJJ, que foi comercializada por R$ 27 milhões em maio. A nova recordista é filha de Parla com o touro Bin Ben, da Santa Nice.