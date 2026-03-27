A Caoa planeja um novo ciclo de investimentos de R$ 5 bilhões para os próximos três anos no Brasil. O valor vai se somar aos cerca de R$ 3 bilhões que foram aplicados entre 2023 e 2025. O anúncio foi feito nesta quinta-feira (26) pelo co-presidente executivo da Caoa, Carlos Phillipe Luchesi de Oliveira Andrade, durante evento de reinauguração simbólica da planta fabril, em Anápolis, que contou com a presença do presidente, Luiz Inácio Lula da Silva (PT), e do vice-presidente e ministro do Desenvolvimento, Indústria, Comércio e Serviços, Geraldo Alckmin (PSB).\nNa oportunidade, a companhia também lançou a parceria com a chinesa Changan, para a produção do veículo UNI-T em Anápolis. Este será o primeiro carro desta marca produzido no Brasil. “Apresentamos ao Brasil o primeiro automóvel fabricado pela Caoa Changan em solo brasileiro. Não se trata apenas de um veículo. Trata-se de um marco. Um automóvel com tecnologia global produzido no Brasil por mãos brasileiras e desenvolvido para o Brasil”, disse Carlos Phillipe.