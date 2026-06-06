Ações de organização e capacitação de agricultores familiares para o empreendedorismo, como a realizada em Rio Quente, também estão ajudando a desenvolver regiões de maior vulnerabilidade social no estado, como municípios do Nordeste goiano, através do programa Território Empreendedor, do Sebrae, que visa o desenvolvimento territorial. “Formamos um grupo de lideranças, composto por representantes da iniciativa pública e do terceiro setor de cada município. Eles constroem uma agenda para o desenvolvimento deste território, pensando em pilares e em vocações locais”, explica Charles Dumaresq, gestor do Sebrae Goiás.\nEle conta que já são quatro territórios implantados: Norte, Sul, Metropolitano e Nordeste Goiano. O território Oeste está em fase de formação da agenda de desenvolvimento. Apesar do agronegócio ser a principal fonte de desenvolvimento local, muitas regiões também têm vocação turística. “Flores de Goiás, no Nordeste goiano, por exemplo, tem agricultura familiar forte, mas descobriu que também pode desenvolver projetos turísticos dentro desta temática”, destaca.