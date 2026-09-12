Os produtores goianos voltaram os olhos para o cultivo de girassol, como opção ao milho safrinha. Apesar da queda na produtividade, na última safra, a cultura deve continuar em alta. Única produtora de óleo de girassol no País, a Caramuru Alimentos anunciou a intenção de dobrar a produção da semente na próxima safra para elevar em 50% a fabricação de óleo, que tem demanda crescente. Para isso, vai investir mais em assistência técnica e tecnologias junto aos produtores parceiros.\nMais de 90% da produção de girassol do estado é destinada à Caramuru Alimentos, que tem 234 parceiros, atualmente, distribuídos em 49 municípios entre Goiás e o Triângulo Mineiro. Na última safrinha, eles cultivaram 54 mil hectares, mas o plantio fora da janela ideal e a escassez de chuvas durante o desenvolvimento das plantas deixou a produtividade e a produção bem abaixo das estimativas.