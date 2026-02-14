Há dez anos no mercado, o Grupo Vittá, uma rede de clínicas médicas populares e um ecossistema de saúde, criou em 2022 um cartão assinatura em saúde. O Vittá + Vantagens hoje conta com 20 mil usuários, chamados de vidas, na capital e no interior do estado. Com nove unidades, sendo sete na capital e em Aparecida e as outras três nos municípios de Valparaíso e Taguatinga, o CEO do Grupo, Rafael Caiado, diz que a ideia era democratizar mais o acesso a serviços de saúde, que costumam ter altos custos.\n“Proporcionamos saúde de qualidade, acessível e com agendamento rápido. A pessoa pode conseguir agenda para o mesmo dia, o que sempre foi uma grande demanda”, afirma. Com a assinatura de saúde, paciente se programa e tem acesso a descontos nos serviços, desde consultas, exames laboratoriais, de imagem, cirurgias e procedimentos odontológicos.