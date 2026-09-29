A residência da atriz Glória Pires e do cantor Orlando Morais continuará de pé e fará parte do novo condomínio residencial que está sendo implantado na propriedade do casal, em Santo Antônio de Goiás, na Região Metropolitana de Goiânia. A histórica Fazenda Terra Vermelha, que dá nome ao loteamento de chácaras, passa por obras de urbanização, mas preservará a estrutura que reúne memórias afetivas da família.\nCom a integração do imóvel ao projeto urbanístico, os artistas serão vizinhos dos novos proprietários. De acordo com o corretor imobiliário Alberto Teodoro, a permanência da construção foi planejada desde o início do empreendimento. "Eles têm uma casa lá muito bacana, e essa casa vai continuar com eles ali. Vão ser vizinhos do condomínio. Até para acessar a casa, vai ser por dentro do condomínio, então realmente é um projeto diferenciado", explicou o corretor ao POPULAR.