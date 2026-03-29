-Vídeo (1.3391821)\nUma casa que pertenceu ao estadista José Leopoldo de Bulhões Jardim, ex-ministro e ex-senador, está à venda na cidade de Goiás. O imóvel está localizado na Praça Brasil Caiado, a menos de 100 metros do chafariz, um dos principais pontos turísticos do município (veja detalhes acima).\nAtualmente, a residência pertence à família de Emília Maria, de 63 anos. Ao POPULAR, ela contou que a casa foi adquirida por seu pai, Alberto Emos, considerado o primeiro taxista da cidade de Goiás, na década de 1960.\nSegundo ela, que nasceu e ainda mora no local, o imóvel foi comprado diretamente dos antigos proprietários ligados à família Bulhões. De acordo com a proprietária, o valor inicial pedido é de R$ 890 mil, mas ela está aberta a propostas.\nA casa está em ótimo estado de conservação e habitável”, ressaltou, destacando que o imóvel está em seu nome.