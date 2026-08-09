O leilão online da Caixa Econômica Federal tem uma casa com lance a partir de R$ 67 mil, em Planaltina, no Entorno do Distrito Federal, e uma fazenda por R$ 3,3 milhões, em Alto da Boa Esperança, na zona rural de Arenópolis, região oeste de Goiás. O leilão oferece descontos de até 50% sobre o valor de avaliação de mercado e conta com 87 imóveis espalhados por Goiás. Os interessados podem consultar os lotes e devem se cadastrar no site da Fidalgo Leilões para participar.\nO primeiro leilão será encerrado em 20 de agosto de 2026, às 10h, e o segundo, com imóveis que não forem vendidos na primeira etapa, ocorre em 26 de agosto, também às 10h. Há ainda uma etapa de licitação aberta, com encerramento em 1º de setembro, a partir das 10h. Todo o processo é feito pela internet e pode ter a participação de pessoas físicas e jurídicas.