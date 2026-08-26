A Casas Bahia realiza mais um leilão virtual de geladeiras, fogões, lavadoras de roupa, purificadores de água e outros eletrodomésticos. Interessados nos 330 lotes de produtos podem enviar lances até 4 de setembro. Lances devem ser feitos por meio da plataforma Kwara. Em caso de arremate, o pagamento será feito via PIX ou cartão de crédito.\nCada lote de produtos tem um prazo de término diferente. O primeiro, com uma máquina lava e seca, será encerrado às 15h; o último, com duas centrífugas de roupas, vai até 16h31. Leilões como este ocorrem desde antes do pedido de recuperação judicial da empresa de varejo. Segundo a Casas Bahia, a venda dos produtos não está relacionada à crise.\n"A companhia informa que os leilões são uma prática recorrente e estão relacionados a produtos do DAT (Departamento de Assistência Técnica). A operação segue normalmente nas lojas físicas e no e-commerce, com foco na continuidade do atendimento e na experiência dos consumidores", afirmou a varejista em relação a outro leilão, finalizado nesta terça (25).