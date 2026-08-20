O Parque Agropecuário de Goiânia será palco, a partir desta quinta-feira (19), do Império Marchador 2026, uma exposição que reúne uma tropa de 130 cavalos mangalarga marchador, avaliada em cerca de R$ 30 milhões. Além de provas, exposição e troca de informações sobre a raça, o evento também será voltado para negócios envolvendo exemplares de alta performance, inclusive com a comercialização de frações de animais, material genético e coberturas.\nA soma do valor dos animais, que variam de R$ 5 mil a R$ 1 milhão, equivale a, aproximadamente, 100 caminhonetes de alto padrão, na faixa de R$ 300 mil cada. Com entrada gratuita ao público, o evento segue até o próximo sábado (22). Os portões serão abertos nesta quinta para visitação aos animais durante o dia e, às 18h30, ocorre o Leilão de Cavalos de Marcha Batida.