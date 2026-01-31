A expectativa é de avanço na captação de novos projetos após expedição institucional, nesta sexta-feira (30), da AI Brasil, comunidade brasileira que busca democratizar a inteligência artificial no país, ao Ceia – Centro de Excelência em Inteligência Artificial da Universidade Federal de Goiás (UFG). A comitiva foi composta por nove empreendedores e representantes de empresas do setor de tecnologia, entre eles Pedro Chiamurela, um dos fundadores da AI Brasil, marcando dois anos de parceria com o Ceia.\nDiretor de Relações Institucionais do Ceia, Anderson Soares ressalta um movimento estratégico de aproximação entre os ecossistemas de inovação de São Paulo e Goiás, conectando pesquisadores e empreendedores em torno da aplicação prática da IA no Brasil. “São Paulo é hoje o principal motor econômico do país, reunindo grande parte do parque industrial brasileiro e um ecossistema de inovação bastante maduro”, descreve.