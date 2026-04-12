Os imóveis no setor Central voltaram a registrar valorização na capital. Segundo a pesquisa FipeZap de março, o preço médio subiu 15,5% em 12 meses. O metro quadrado atingiu R$ 5.797, ante R$ 5.020 um ano antes. O movimento é atribuído a incentivos públicos e à retomada de investimentos na região.\nA atratividade do Centro ganhou força com intervenções voltadas à reocupação e à atividade econômica. A Prefeitura de Goiânia oferece incentivos tributários e lançou programa com subsídio de até 50% no aluguel. Já o governo estadual instala o Centro Administrativo na antiga sede da Caixa, na avenida Anhanguera.\nPara Luna Torres, diretora da Urbs Infinity, a região voltou a ser protagonista ao reunir infraestrutura e acesso a serviços. “Morar no Centro é ganhar eficiência e reduzir deslocamentos”, afirma. Segundo ela, a área já vive um boom imobiliário e deve consolidar-se como opção de moradia e investimento.