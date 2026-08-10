A China requisitou formalmente para participar das consultas na OMC (Organização Mundial do Comércio) contra o tarifaço de até 37,5% imposto pelo governo Donald Trump ao Brasil com base em investigações comerciais do USTR (Escritório do Representante Comercial dos EUA).\nO governo Lula (PT) acionou a OMC no final de julho contra as sobretaxas aplicadas por Trump com base em uma apuração sobre práticas comerciais consideradas injustas e em outra sobre suposto emprego de trabalho forçado.\nComo a Folha de S.Paulo mostrou, os EUA aceitaram realizar as consultas, na primeira etapa do processo de solução de controvérsias da entidade. Ainda não há data de quando elas poderão ocorrer.\nA delegação chinesa protocolou um documento na OMC no qual diz que tem "interesse comercial substancial nessas consultas".