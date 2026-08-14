"A solução definitiva para salvaguardar a segurança alimentar está em aprimorar a ciência e a tecnologia." A frase é de Xi Jinping, presidente chinês, e reflete a preocupação do país com o abastecimento alimentar. Empresas e governo da China vêm atuando fortemente nessa direção, com velocidade na execução de planos e volumosos investimentos. Por onde se passa, são aparentes os sinais dessa revolução. Assim como fizeram com a indústria, principalmente com a automobilística, os chineses agora querem fazer o mesmo com a agricultura.\nCentros de pesquisas, laboratórios, centros de monitoramento e de orientação às cadeias produtivas ainda reluzem devido ao pouco tempo de uso. A China entende que a tecnologia será fundamental para a evolução da produção e faz pesados investimentos em agricultura digital, biotecnologia, genética, edição gênica, máquinas agrícolas, manejo e inteligência artificial.