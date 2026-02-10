Quem costuma comprar hortaliças, frutas, verduras e legumes já deve ter percebido que muitos produtos estão mais escassos e com uma aparência menos convidativa nas últimas semanas. É que o período chuvoso tem impactado diretamente na produtividade de várias culturas, resultando numa queda de mais de 50% na produção. O problema tem afetado mais produtos como alface, rúcula e coentro, que são mais sensíveis ao excesso de umidade.\nO excesso de chuvas facilita a proliferação de doenças, piora a aparência de muitos produtos e reduz a colheita. O resultado são preços maiores ao consumidor. Um bom exemplo é a alface, que praticamente dobrou de preço em relação ao ano passado: o palito com três cabeças passou de R$ 7 para até R$ 15. Na Centrais de Abastecimento de Goiás (Ceasa), a caixa com 22 quilos de chuchu já passou de R$ 30, no início de janeiro, para R$ 120 nesta segunda-feira (9). A de jiló saltou de R$ 30 para R$ 100.