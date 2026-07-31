A Prefeitura de São Miguel do Araguaia, cidade turística às margens do Rio Araguaia, no noroeste goiano, abriu um novo concurso com salários que chegam a R$ 13,6 mil. São 1.852 vagas distribuídas em todos os níveis de escolaridade. Conforme o edital, as inscrições começam no dia 12 de agosto e devem ser realizadas exclusivamente pela internet.\nOs interessados devem se inscrever pelo site do Instituto Verbena, a banca responsável pela seleção. O valor cobrado é de R$ 125 para cargos de nível fundamental, R$ 150 para nível médio ou técnico e R$ 175 para superior. A inscrição pode ser feita até o dia 9 de setembro (veja as principais datas ao final do texto).\nClique aqui para baixar o edital.\nAs provas objetivas e de redação serão realizadas em 18 de outubro. Além disso, para determinados cargos, haverá etapas complementares, como Teste de Aptidão Física (TAF), prova prática e análise de títulos.