Mais de 40% do faturamento da maior empresa de tabaco do mundo não vem mais do cigarro, mas dos chamados "produtos livres de fumaça". Em entrevista à Folha, o CEO da PMI (Philip Morris International), Jacek Olczak, afirma que essas alternativas são também o caminho para reduzir o número de fumantes e as doenças causadas pela inalação de tabaco.\nNo portfólio da empresa estão sachês de nicotina para absorção oral, vapes e o tabaco aquecido —espécie de minicigarro que não solta fumaça. Todos eles são proibidos no Brasil e em grande parte da América Latina, mas liberados nos Estados Unidos e parte da Europa.\nNo Brasil, a PMI fabrica cigarros em Santa Cruz do Sul (RS). Esse é o único produto da empresa liberado no país. As principais marcas são Marlboro, L&M e Chesterfield.\nAdilsinho, apontado como chefe da máfia do cigarro, é preso