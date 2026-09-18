A defesa de Daniel Vorcaro pediu ao presidente do STF (Supremo Tribunal Federal), Edson Fachin, a revogação da prisão preventiva do ex-dono do Master. Os advogados do banqueiro citaram, em peça enviada nesta sexta-feira (18), a crise instaurada na corte e a indefinição a sobre a condução da Operação Compliance Zero como motivos.\nOs advogados de Vorcaro também sustentam que a prisão preventiva decretada em 4 de março de 2026 completou seu segundo ciclo de 90 dias em 31 de agosto de 2026, o que exigiria reavaliação periódica.\nNa sessão plenária de 15 de setembro de 2026, a própria definição da relatoria e da competência para a condução dos procedimentos correlatos foi objeto de questão de ordem, cujo julgamento foi suspenso por pedido de vista. Não restou definida, portanto, autoridade com competência para exercer, com segurança, a revisão", afirmam os advogados.