Os clientes da Equatorial Goiás poderão comprar geladeira ou ar-condicionado com 50% de desconto nas lojas Novo Mundo, a partir de hoje. A concessionária de energia do estado dará início à campanha ‘Troca com Bônus’, uma ação que oferecerá aos clientes a oportunidade de adquirir eletrodomésticos novos, mais eficientes e econômicos no consumo, pagando metade do valor normal praticado nas lojas.\nA campanha seguirá até o dia 24 de agosto ou enquanto durarem os estoques da rede. Para participar, o cliente precisa estar com suas contas de energia em dia e entregar um eletrodoméstico antigo, equivalente ao novo que será comprado, ou seja: um aparelho de ar-condicionado só pode ser trocado por outro ar-condicionado e uma geladeira por outra geladeira.\nO cliente que comprar um dos quatro aparelhos disponibilizados pela rede durante a campanha, com o desconto de 50% sobre o preço, poderá parcelar essa parte em até 10 vezes sem juros. O restante do valor é custeado pela própria Equatorial. Os interessados em participar da campanha devem ir até uma loja Novomundo, desta quarta-feira (20) até o dia 24 de agosto, ou enquanto durarem os estoques, para fazer a compra.