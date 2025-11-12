O CNU (Concurso Nacional Unificado) divulga nesta quarta-feira (12) as notas finais das provas objetivas e libera a consulta às imagens dos cartões de resposta. Conforme previsto no edital, também serão convocados, nesta data, os candidatos que participarão da prova discursiva, que é a segunda fase e será aplicada no dia 7 de dezembro.\nHaverá ainda a convocação para a prova de títulos. O envio dos documentos deverá ser feito entre os dias 13 e 19 de novembro.\nA consulta das notas pode ser realizada na área do candidato no site da FGV (Fundação Getulio Vargas), organizadora do concurso. A divulgação dos resultados finais está prevista para o dia 20 de fevereiro, quando será realizada a primeira convocação para confirmação de interesse dos classificados.\nInscrições para concurso do Conselho Regional de Medicina Veterinária com salário de até R$ 12 mil encerram nesta quarta