O Departamento Estadual de Trânsito de Goiás (Detran-GO) realizará um leilão na próxima sexta-feira (12), a partir das 9h, no pátio da empresa MC Leilão, em Senador Canedo, na Região Metropolitana. Segundo o órgão, ao todo, serão leiloados 3.204 veículos, entre carros e motos, alguns recuperáveis e outros sucatas. Conforme o presidente do Detran, Waldir Soares, os valores dos veículos variam, podendo ser valores acessíveis até para veículos luxuosos.\nComo é um leilão, os valores são variáveis, tem de todo preço, mas depende das condições do veículo e vários fatores”, informou o delegado Waldir Soares.\nNão é necessário fazer inscrição para participar do leilão. De acordo com o Detran, os interessados no leilão poderão fazer primeiro uma visitação para conhecer os veículos. A ação está será realizada presencialmente na empresa MC Leilão, que fica localizada na GO 020, Estrada Vicinal, km 14, Estância Vargem Bonita, em Senador Canedo.