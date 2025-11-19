A proposta segue a tendência nacional de empreendimentos compactos em regiões centrais (Divulgação / Sim Incorporadora)\nA capital goiana recebe o empreendimento de luxo de alto padrão Tonino Lamborghini Residences & Offices Goiânia, previsto para ser lançado nos dias 21 e 22 de novembro no Setor Oeste. O empreendimento reúne unidades residenciais compactas e salas comerciais em um único edifício, sendo o primeiro projeto da marca no Centro-Oeste e o terceiro no país.\nA marca Tonino Lamborghini já licenciou empreendimentos em São Paulo e Balneário Camboriú, mas estreia no Centro-Oeste em um momento em que a capital goiana aparece entre os dez mercados com maior demanda por imóveis de alto padrão no país, segundo levantamento da Brain Inteligência Estratégica.\nLoteamento de luxo em Pirenópolis tem dois sítios arqueológicos