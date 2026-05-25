Com 153,5 mil habitantes e 14º maior PIB do estado, com uma geração de valor superior a R$ 3,6 bilhões anuais, Trindade vive um ciclo de expansão econômica impulsionado pelo turismo religioso, pelo avanço do Polo Empresarial e pela valorização do eixo da GO-060 e da Rodovia dos Romeiros. Em maio, o município alcançou 17.485 empresas ativas, com crescimento nos setores de comércio, indústria, logística e serviços.\nPara o prefeito Marden Júnior (PSD), o avanço econômico pode ser observado no aumento da atividade empresarial. “Nos últimos anos, o município teve forte crescimento na abertura de negócios, principalmente pelo desenvolvimento do eixo da GO-060 e da Rodovia dos Romeiros”, afirma. Segundo ele, Trindade vive hoje um dos momentos mais importantes da sua história econômica, com a chegada de novos investimentos e empresas.