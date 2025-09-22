O consumidor que pesquisa sobre um produto na internet já se acostumou a, logo em seguida, receber uma enxurrada de ofertas em seu computador e celular. Quem clica em um anúncio de uma rede social, também já sabe que será direcionado para um atendimento virtual, que dará as primeiras informações para a venda. Às vezes, a empresa parece adivinhar quem é o cliente, o que ele quer, quanto e como pode pagar. Isso tem sido possível graças a ferramentas de inteligência artificial (IA), que estão se tornando um braço a mais das equipes de venda do comércio lojista.\nEmpresas que já utilizam estas ferramentas garantem que elas aumentam a eficiência operacional e melhoram a experiência do consumidor. A 6ª edição do relatório Connected Shoppers Report, da Salesforce, que ouviu 500 consumidores e 100 executivos no Brasil, mostrou que 73% dos varejistas planejam investir mais em IA neste ano. Especialistas garantem que o mercado já oferece soluções de baixo custo e até gratuitas para os pequenos negócios que desejam começar.