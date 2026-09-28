Marista alcança R$ 13,1 mil por metro quadrado e mantém posição de destaque entre os bairros mais valorizados da capital (Wildes Barbosa/O Popular)\nO Marista é o bairro com o preço médio do metro quadrado residencial mais valorizado de Goiânia, custando R$ 13.147 por metro quadrado, conforme o balanço semestral divulgado pela Associação das Empresas do Mercado Imobiliário de Goiás (Ademi-GO). O preço médio do metro quadrado residencial em Goiânia está avaliado em R$ 11.681 no acumulado de 2026 até o mês de junho.\nO Marista juntamente com o Bueno lidera o estoque e a oferta de imóveis residenciais verticais em Goiânia, concentrando juntos cerca de 31,8% de toda a oferta da capital. O Bueno lidera o volume de unidades disponíveis em Goiânia com 1.882 imóveis no estoque, enquanto o Marista aparece na segunda posição em volume de oferta com 1.833 unidades residenciais.