A Prefeitura de Aparecida de Goiânia anunciou na manhã desta terça-feira (29) a realização de um concurso público com 2.956 vagas para a Educação. O edital, com todo o cronograma, regras e detalhes, será publicado nesta quarta-feira (30) pelo Instituto Verbena/UFG, banca responsável pelo certame.\nDe acordo com o prefeito Leandro Vilela (MDB), estão previstas 2.956 vagas para professor, agente educativo e auxiliar de secretaria, além de 14.780 vagas para cadastro de reserva.\nO objetivo do concurso é atender a demanda reprimida e a todos aqueles da área da educação. É atender à educação. Precisamos investir e valorizar a educação para que a educação de Aparecida seja uma das melhores do nosso Estado. A convocação vai ainda depender daqueles que aposentarão, da retirada dos comissionados e dos seletivos", disse o prefeito.