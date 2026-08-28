A Prefeitura de Hidrolina, no Centro Goiano, abriu concurso público destinado ao preenchimento de 320 vagas no quadro efetivo do Executivo municipal. As oportunidades contemplam cargos de níveis fundamental (incompleto e completo), médio, técnico e superior. Os salários variam entre R$ 1.621,00 e R$ 3.847,97. As inscrições deverão ser realizadas pelo site oficial da banca organizadora a partir das 10h do dia 20 de setembro até as 23h59 do dia 20 de outubro de 2026.\nO certame terá prazo de validade de dois anos, a contar da homologação do resultado final, com possibilidade de prorrogação por igual período. Do total de postos, 80 são para contratação imediata e 240 para formação de cadastro de reserva.\nTaxa de inscrição\nO valor da taxa de inscrição varia de acordo com o grau de escolaridade exigido para o cargo: