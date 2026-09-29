O Instituto Verbena divulgou o resultado final do concurso da Prefeitura de Senador Canedo, na Região Metropolitana de Goiânia, com salários de quase R$ 10 mil. A relação com os nomes dos aprovados já está disponível para consulta no site da banca. Na seção "Comunicados", o candidato verá os links divididos por modalidades: Ampla Concorrência (AC), Pessoas com Deficiência (PcD), Negros (N), Indígenas (I) e Quilombolas (Q).\nO concurso ofereceu 1.502 vagas para contratação imediata, além de 4.506 oportunidades para cadastro de reserva. As vagas são distribuídas entre cargos de níveis médio e superior, com remunerações que vão de R$ 1.796,93 a R$ 9.929,68. A homologação do concurso está prevista para esta semana. E, a partir de outubro, a prefeitura dará início à convocação dos novos servidores de forma escalonada.