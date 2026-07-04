O avanço no Brasil das bets, as plataformas de apostas esportivas, além do endividamento de famílias, principalmente as de menor renda, já provoca impactos no comércio, alertam lideranças do setor. Levantamento da Confederação Nacional de Dirigentes Lojistas e do Serviço de Proteção ao Crédito indica que cerca de 40 milhões de consumidores pagaram ao menos uma aposta on-line no último ano. E as apostas têm se intensificado durante a Copa do Mundo, indica pesquisa.\n“Apesar de não haver dados com recorte específico para Goiás, é notório que o varejo estadual não passa incólume pelos enormes prejuízos que as bets têm causado ao orçamento das famílias e ao consumo responsável”, avalia a presidente do Sindilojas-GO (Sindicato do Comércio Varejista no Estado de Goiás), Marisa Carneiro.\nA preocupação é geral, reforça o presidente da FCDL-GO (Federação das Câmaras de Dirigentes Lojistas), Valdir Ribeiro. “O varejo em Goiás e nas outras unidades da Federação trata as perdas nas vendas para as apostas on-line como uma crise urgente, numa batalha desigual contra um inimigo até então invisível”, situa.