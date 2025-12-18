Com a chegada das festividades de fim de ano, o comércio ampliou o horário para compras na Grande Goiânia. Durante as vésperas e nos feriados de Natal e Ano Novo, os shoppings vão abrir em horários especiais. Confira!\nCeasa\nAs Centrais de Abastecimento de Goiás (Ceasa) vão manter os serviços nos dias 23 e 24 de dezembro, das 3h às 14h. No Natal, elas estarão fechadas. Nos dias 30 e 31 o mesmo acontece, com abertura das 3h às 14h, não funcionando no dia 1° de janeiro.\nRegião da 44\nNos dias 24 e 31 de dezembro, a Região da 44 estará aberta das 7h às 17h. Nos feriados de Natal e Ano Novo, as lojas estarão fechadas. Sendo que as lojas do Mercadão da Moda da 44 estarão fechadas entre os dias 1º e 03/01\nShopping Estação Goiânia\n19 e 20/12\nLojas e Quiosques: 08h às 20h\nAlimentação e Lazer: 10h às 22h\nVéspera de Natal (24/12)