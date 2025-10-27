O empresário Joesley Batista, dono da JBS ao lado do irmão, Wesley Batista, afirmou que as ações do governo brasileiro no Sudeste Asiático farão com que aumente a exportação de carne no Brasil.\n"A gente vende bastante aqui. A gente vende dos Estados Unidos, vende da Austrália, não vendia do Brasil. Agora está começando a vender", disse ele à reportagem. "Vai aumentar muito o negócio aqui, o comércio aqui. Essa região está crescendo muito."\nJoesley participa da viagem do presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) ao Sudeste Asiático ao lado de um grupo de mais de 100 empresários que foram à Indonésia e à Malásia para encontros com o governo local e outros empreendedores. Só do setor de carne, foram representantes de cerca de 22 empresas na primeira parada e 10 na segunda.\n"Eu disse a Trump que podemos resolver a Guerra da Ucrânia", afirma Lula