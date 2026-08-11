A CAE (Comissão de Assuntos Econômicos) aprovou nesta terça-feira (11) a inclusão de profissionais de segurança pública entre aqueles com prioridade no recebimento da restituição do Imposto de Renda. O projeto de lei tramitou de maneira terminativa e, por isso, poderá seguir diretamente para análise pela Câmara dos Deputados.\nSegundo o texto aprovado na comissão, depois de idosos e profissionais cuja renda prinicipal vem do magistério, os profissionais da segurança terão suas restituições de imposto e, depois, os demais contribuintes.\nA proposta considera como profissionais de segurança guardas municipais, peritos oficiais de natureza criminal, agentes de trânsito, agentes penitenciários, agentes socioeducativos, policiais legislativos, políciais federais, rodoviários federais, civis, militares e penais e bombeiros militares.