Empresas aéreas preveem a manutenção dos preços das passagens em nível elevado pelos próximos meses. Segundo executivos, ainda que haja arrefecimento dos conflitos no Oriente Médio com eventual acordo entre Irã e EUA, a indústria levará um tempo para se estabilizar.\nEm abril, a tarifa real média de voos domésticos no Brasil foi de R$ 669,41, um aumento de quase 9% na comparação com o mesmo mês de 2025. O dado é divulgado mensalmente pela Anac (Agência Nacional de Aviação Civil) e é corrigido pelo IPCA (Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo).\nNa mesma base comparativa, o QAV (querosene de aviação) deu um salto superior a 40% e passou a custar R$ 5,40 por litro, de acordo com o órgão regulador.\nO combustível abocanha cerca de 40% dos gastos das companhias aéreas atualmente, e as companhias aéreas relatam há anos o impacto negativo causado pelos gastos com QAV em seus balanços.