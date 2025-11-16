A Flamboyant Urbanismo, unidade de negócios do Grupo Flamboyant, vive uma nova fase de investimentos. Fundada em 1976 e uma das protagonistas no desenvolvimento urbano de Goiânia, com o Jardim Goiás, Parque Flamboyant Lourival Louza e Alphaville Flamboyant, a empresa ainda tem mais de 8 milhões de metros quadrados em landbank em áreas estratégicas.\nEm 2025, a marca lançou os empreendimentos Legítimo Flamboyant Residencial e o Autêntico Flamboyant Residencial, de altíssimo padrão, que foram rapidamente vendidos. Agora, a empresa anuncia novos futuros projetos voltados para moradia, negócios e lazer, que prometem trazer experiências inéditas para elevar a qualidade de vida de moradores e visitantes e consolidar Goiânia como referência nacional em urbanismo.\nComplexo de prédios pretende ter o edifício mais alto do Centro-oeste, em Rio Verde