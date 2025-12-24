O bom movimento registrado no comércio lojista nos últimos dias indica que as vendas deste ano podem superar as do ano passado. Muitos lojistas viveram dias de lojas cheias para atender consumidores que honraram a tradição de deixar as compras para a última hora, principalmente por falta de tempo. Quem trabalha com encomendas de pratos e sobremesas para a ceia de Natal também está trabalhando até mais tarde para conseguir atender todos os clientes.\nO lojista João Henrique de Andrade Silva, da Kairós Atelier, uma loja de almofadas decorativas e roupas de cama no Shopping Gallo, conta que projetava um crescimento nas vendas e investiu em promoções para aumentar o tíquete médio dos clientes. “Espero vender 50% mais que no ano passado”, estima. Segundo ele, a equipe está atendendo de domingo a domingo, das 8 às 18 horas.