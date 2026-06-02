A farmacêutica EMS informou que o Ozivy, medicamento à base de semaglutida indicado para o tratamento de adultos com diabetes tipo 2, será comercializado por R$ 452 a caneta e chegará às farmácias brasileiras a partir de 15 de junho.\nSegundo a empresa, o medicamento será vendido em embalagens com uma ou duas canetas. Mais de 500 mil unidades serão disponibilizadas no primeiro ciclo de abastecimento, com distribuição nas principais redes farmacêuticas do país.\nA EMS também anunciou um programa de adesão para pacientes, chamado Vida Mais Leve, pelo qual o custo médio mensal será de R$ 287 durante os três primeiros meses de tratamento. A partir do quarto mês, o valor passará a ser de R$ 498 por caneta dentro do mesmo programa.\nAnvisa aprova primeira caneta nacional com a mesma substância do Ozempic