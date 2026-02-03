O concurso da Assembleia Legislativa de Goiás (Alego) tem 704,35 candidatos por vaga. O cargo mais concorrido é o de analista administrativo. Ao todo, se inscreveram 14.087 candidatos para 20 vagas. Em segundo lugar aparece o cargo de policial legislativo, com 40 vagas, que teve 464,33 candidatos por vaga e 18.573 inscritos.\nTodo o processo registrou 38.203 inscrições para 101 vagas (confira a lista completa da concorrência por vaga ao final desta reportagem).\nAs provas estão programadas para ocorrer no próximo domingo (8). O local de aplicação pode ser consultado no site da Fundação Getúlio Vargas (FGV), banca examinadora do concurso. O gabarito preliminar deve ser divulgado no dia 10 e o definitivo está previsto para 20 de março. O resultado final do concurso está marcado para 1º de julho.