Foram abertas nesta segunda-feira (13), as inscrições para um concurso da Câmara de Ipameri, na Região Sudeste de Goiás. As oportunidades são para ensino fundamental, médio e superior, com salários que variam de R$ 1.800 a R$ 8.589. As inscrições devem ser feitas pela internet, no site oficial da banca organizadora, até 12 de agosto.\nAo todo, o edital disponibiliza 72 vagas, sendo 18 para provimento imediato e 54 destinadas à formação de cadastro de reserva. A jornada de trabalho é de 30 horas semanais. Os candidatos inscritos no Cadastro Único (Cadúnico), doadores de medula óssea ou que tenham prestado serviço à Justiça Eleitoral podem solicitar a isenção do pagamento da taxa até quarta-feira (15).\nPIS/Pasep para nascidos em setembro e outubro cai na quarta (15); veja quem recebe\nMega-Sena: apostas que levaram juntas R$ 84 mil foram registradas em Aparecida de Goiânia e Goianira