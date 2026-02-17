A Câmara Municipal de Senador Canedo está com as inscrições abertas para um concurso público, que segue até dia 17 de março. A iniciativa visa o preenchimento de 25 vagas imediatas e a formação de cadastro de reserva para o quadro permanente da Casa Legislativa. Com oportunidades em diversas áreas, os vencimentos variam entre R$ 4.425,53 e R$ 11.903,79.\nOs interessados devem realizar a inscrição exclusivamente via internet, através do site da organizadora, o Instituto Consulpam, até dia 17 de março de 2026. O prazo para garantir a participação começa no dia 16 de fevereiro e segue até 17 de março de 2026. O valor da taxa de inscrição foi fixado em R$ 80,00 para todos os cargos, independentemente do nível de escolaridade.\nOportunidades para diversos perfis\nAs vagas contemplam uma variedade de profissionais, divididas entre: