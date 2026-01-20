O concurso da Prefeitura de Aparecida de Goiânia, na Região Metropolitana da capital, anunciado na última quinta-feira (15), vai substituir um edital que havia sido suspenso em 2024 por suspeita de irregularidades. Segundo a administração, a nova seleção terá um planejamento atualizado e com uma dinâmica diferente da anterior.\nA autorização para o concurso foi publicada pelo prefeito Leandro Vilela na quarta-feira (14). De acordo com a prefeitura, o cancelamento do edital anterior ocorreu após recomendações do Tribunal de Contas dos Municípios do Estado de Goiás (TCM-GO).\nNo momento, a gestão municipal finaliza o planejamento financeiro e orçamentário do projeto. Informações como o número de vagas, cargos, banca organizadora e o cronograma de provas serão divulgadas após a conclusão desta fase.