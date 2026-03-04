O concurso público com 596 vagas imediatas da Prefeitura de Catalão, no Sudoeste goiano, reabriu as inscrições após ter sido suspenso por uma decisão judicial devido à ausência da reserva de vagas para pessoas autodeclaradas pretas, pardas, indígenas e quilombolas no edital. O novo edital, publicado nesta segunda-feira (2), dispõe de 26 vagas para Pessoa com Deficiência, 159 para cota racial e 411 para ampla concorrência.\nAlém das oportunidades imediatas, há também 2.635 vagas para cadastro de reserva, sendo elas para todas as categorias e níveis de escolaridade. Os cargos são para níveis superior, médio e fundamental completo.\nAs inscrições podem ser realizadas até o dia 16 de março de 2026 no site da Fundação Aroeira, organizadora do concurso. A solicitação para isenção do pagamento da taxa de inscrição para candidatos inscritos no CadÚnico pode ser feita até o final desta quarta-feira (4).