As inscrições para o concurso público da Prefeitura de Minaçu, no norte de Goiás, já estão abertas e podem ser realizadas exclusivamente pela internet até o dia 27 de julho. O certame oferece 90 vagas imediatas e 279 para formação de cadastro de reserva, com salários que chegam a R$ 21,7 mil para cargos de nível superior.\nPara se candidatar, os interessados devem acessar o site do Instituto Verbena (vinculado à Universidade Federal de Goiás), preencher o formulário de inscrição e emitir o boleto da taxa, fixada em R$ 150 para todos os postos. O edital ressalta que o pagamento deve ser efetuado dentro do prazo estabelecido, sendo que no último dia (27 de julho), a emissão do boleto só poderá ser feita até as 17h.\nVagas e remunerações\nAs oportunidades são destinadas a profissionais com formação superior nas áreas de medicina (diversas especialidades), educação, jurídica e fiscal. Os salários iniciais variam de R$ 4 mil a R$ 21,7 mil dependendo do cargo e da carga horária, que oscila entre 30h e 40h semanais.