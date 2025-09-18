A Prefeitura de Novo Planalto publicou edital para um concurso público com um total de 128 vagas, sendo 32 imediatas e 96 vagas para o cadastro reserva. As inscrições estão previstas para abrir no dia 20 de outubro e encerrar em 9 de novembro de 2025. Poderão se inscrever candidatos de todos os níveis de escolaridade. Os salários variam de R$ 1.518 a 4.867,77 e a carga horária de trabalho é de 30h a 40h semanais (confira vagas ao final do texto).\nPara se inscrever, o candidato precisará se inscrever pelo site da instituição responsável pelo concurso, a Ganzaroli Assessoria. Além disso, o candidato precisará pagar a taxa de inscrição no valor de R$ 80 para o ensino fundamental incompleto, R$ 90 para o nível médio e de R$ 150 para o ensino superior.\nO prazo para solicitação da isenção da taxa de inscrição, segundo o cronograma, está previsto para o dia 9 de novembro de 2025. Segundo o edital, para o candidato que solicitar a isenção precisa estar inscrito no Cadastro Único para Programas Sociais do Governo Federal (CadÚnico) e declarar que é membro de família de baixa renda, ou seja, que possua renda per capita de até meio salário mínimo. Além disso, será solicitado no momento da inscrição o Número de Identificação Social (NIS).