Os interessados em se inscrever no concurso da Secretaria de Estado da Saúde de Goiás (SES-GO), com salário de até R$ 10.118,44, devem ficar atentos para o cronograma e prazos de inscrição. Caso o candidato deseje solicitar a taxa de isenção, o prazo é até a próxima quinta-feira (12). As inscrições devem começar dia 20 de março, e a aplicação das provas objetivas está programada para o dia 10 de maio.
Ao todo, conforme no edital, são 50 vagas de início imediato, sendo oportunidades nas modalidades de ampla concorrência, pessoas com deficiência (PCD) e candidatos negros. A inscrição deve ser feita exclusivamente pelo site da banca organizadora, o Instituto Americano de Desenvolvimento (Iades).