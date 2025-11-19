Um concurso público em andamento em Senador Canedo, na Região Metropolitana de Goiânia, foi suspenso até que seu edital seja retificado para incluir cotas raciais e étnicas, segundo informou a Defensoria Pública do Estado de Goiás (DPE-GO).\nConforme a defensoria, o edital contraria normas constitucionais que determinam a adoção de ações afirmativas como instrumentos de justiça social e reparação histórica. Sendo assim, de acordo com a DPE-GO, o processo seletivo só poderá prosseguir após a inclusão da reserva de 30% das vagas para candidatos pretos, pardos, indígenas e quilombolas.\nEm nota enviada ao POPULAR, a Procuradoria Geral do Município de Senador Canedo informou que "apenas a União está obrigada a seguir as cotas raciais e étnicas previstas em legislação federal", e que "vai apresentar agravo junto ao Tribunal de Justiça de Goiás, buscando reverter a suspensão do concurso público, decretada em primeira instância" (leia na íntegra ao final da matéria).