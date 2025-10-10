Estão abertas as inscrições para o concurso do Conselho de Medicina Veterinária de Goiás (CRMV-GO). Ao todo são seis vagas para ampla concorrência e 174 para o cadastro reserva. As oportunidades são destinadas ao nível médio e superior de escolaridade, sendo todas as vagas para atuação em Goiânia. A carga horária é de 40h semanais e salários que variam de R$ 4.271,88 a R$ 12.028,49, além dos benefícios.\nPara se inscrever, é necessário acessar o site do Instituto Quadrix até o dia 12 de novembro. O instituto é responsável por executar o concurso. A taxa de inscrição deste concurso será de R$ 60 para o nível médio e R$ 63 para o nível superior. O pagamento poderá ser realizado via PIX ou em qualquer agência bancária. O prazo para solicitar a isenção da taxa de inscrição finalizou na terça-feira (7).