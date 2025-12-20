O concurso do Ministério Público de Goiás (MPGO) para o cargo de oficial de promotoria em Vianópolis, Sudeste goiano, tem gerado grande expectativa, especialmente pela remuneração atrativa que ultrapassa os R$ 4,5 mil iniciais. O certame exige que o candidato possua nível fundamental, Carteira Nacional de Habilitação nas categorias "A e B" e comprove quitação eleitoral e militar (caso seja do sexo masculino).\nConfira o edital do concurso.\nO cronograma da seleção exige atenção dos candidatos já no início de 2026. O período de inscrições começa dia 7 de janeiro e vai até o dia 5 de fevereiro. Para efetivar a participação, é fundamental que o candidato efetue o pagamento da taxa até o dia 6 de fevereiro. Quem pretende solicitar a isenção da taxa terá 7 a 12 de janeiro.\nConcurso em Trindade está suspenso a pedido do TCM-GO